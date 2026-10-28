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மூதாட்டியிடம் நகை திருட்டு

மூதாட்டியிடம் நகை திருட்டு

UPDATED : அக் 27, 2026 08:17 PM

ADDED : அக் 27, 2026 08:14 PM

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UPDATED : அக் 27, 2026 08:17 PM ADDED : அக் 27, 2026 08:14 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: பெரியமாம்பட்டு கிராமத்தில் கோவில் கும்பாபிஷகேத்தின் போது மூதாட்டியிடம் நகை திருடிய நபர் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

தியாகதுருகம், ராஜலட்சுமி நகரைச் சேர்ந்தவர் சோலை மனைவி பானுமதி, 71; இவர், கடந்த 25ம் தேதி தனது குடும்பத்தினருடன் பெரியமாம்பட்டு கிராமத்தில் நடந்த அய்யனார் கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவில் பங்கேற்றார்.

கூட்ட நெரிசலில் இருந்து வெளியே வந்து பார்த்தபோது பானுமதி, தனது கழுத்தில் அணிந்திருந்த நான்கரை சவரன் செயின் காணாமல் போனது தெரிந்தது.

இது குறித்த புகாரின் பேரில் தியாகதுருகம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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