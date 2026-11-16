திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டி கூட்டு பிரார்த்தனை
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டி கூட்டு பிரார்த்தனை
UPDATED : நவ 15, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:06 PM
கள்ளக்குறிச்சி: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டி, ஹிந்து முன்னணி சார்பில் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்தனர்.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் முதல் படைவீடான திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தீபத்துாணில் திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும். அதற்காக தமிழகம் முழுவதும் ஒரு லட்சம் வீடுகள், மற்ற இடங்களில் விளக்கேற்றி கந்த சஷ்டி பாராயணம் செய்து வேல் பூஜை நடத்த வேண்டும் என ஹிந்து முன்னணி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி கள்ளக்குறிச்சி ஹிந்து முன்னணி சார்பில் ரஜபுத்திர வீதி ஸ்ரீஹரி திருமண மகாலில் கந்த சஷ்டி பாராயணம் மற்றும் வேல் வழிபாடு பூஜைகள் நேற்று முன்தினம் மாலை நடந்தது. முருகப்பெருமானின் வேல் ஆயுதத்திற்கு பூஜை செய்த பக்தர்கள் பால் மற்றும் புனிதநீருற்றி வழிபாடு செய்தனர்.
தொடர்ந்து கந்தசஷ்டி பாராயணம் நடத்தப்பட்டது. திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் எனக்கோரி அனைவரும் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்தனர். பூஜையில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.