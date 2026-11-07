கள்ளக்குறிச்சியில் 12.08 மி.மீ., மழை 4 வீடுகள் சேதம்: 3 மாடுகள் சாவு
கள்ளக்குறிச்சியில் 12.08 மி.மீ., மழை 4 வீடுகள் சேதம்: 3 மாடுகள் சாவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:53 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நேற்று (நவ.,5) முதல் இன்று (நவ.,6) காலை வரை பெய்த மழையால் 4 வீடுகள் சேதமடைந்தன. 3 மாடுகள் இறந்தன.
கள்ளக்குறிச்சியில் நேற்று காலை முதல் இன்று காலை வரை ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்தது. அதன்படி மழை அளவு மி.மீ., விபரம்:
கள்ளக்குறிச்சி 16, மூரார்பாளையம் 8, கடுவனுார் 31, மூங்கில்துறைப்பட்டு 23, அரியலுார், கலையநல்லுார், வாணாபுரம் மற்றும் சூளாங்குறிச்சி பகுதிகளில் தலா 7, ரிஷிவந்தியம் 258, கீழ்பாடி 3, மணலுார்பேட்டை 54, மாடாம்பூண்டி 11, திருக்கோவிலுார் வடக்கு 60, திருப்பாலபந்தல் 6, வேங்கூர் 20, உ.கீரனுார் 5 என மொத்தமாக 290 மி.மீ., அளவு மழை பெய்தது. மாவட்டத்தில் சராசரியாக 12.08 மி.மீ., மழை பதிவானது.
மாவட்டத்தில் பெய்த மழையால் சின்னசேலத்தைச் சேர்ந்த சுப்ரமணி மனைவி சகுந்தலா, சேஷசமுத்திரத்தைச் சேர்ந்த ராமசாமி மகன் அய்யாசாமி, ஏமப்பேரைச் சேர்ந்த அன்பு மனைவி சத்யா ஆகியோரது கூரை வீடுகளின் ஒரு பகுதியும், விரியூரை சேர்ந்த பழனி மகன் சிலம்பரசனின் ஓடு வீட்டின் ஒரு பகுதியும் சேதமடைந்தது. அதேபோல், புக்கிரவாரியை சேர்ந்த அன்னக்கிளி, முனிவாழையை சேர்ந்த கணேசன், மங்கலத்தை சேர்ந்த சேகர் ஆகியோரது பசு மாடுகள் இறந்தன.