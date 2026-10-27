கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மழையால் 22 வீடுகள் சேதம்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மழையால் 22 வீடுகள் சேதம்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:56 AM
ADDED : அக் 26, 2026 04:38 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நேற்று (அக்.,25) பெய்த மழையால் 22 வீடுகளின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்து சேதமடைந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கடந்த 24ம் தேதி இரவு முதல் நேற்று காலை வரை விடிய, விடிய மழை கொட்டித் தீர்த்தது. அதன்படி நேற்று முதல் இன்று (அக்.,26) காலை வரை பெய்த மழை அளவு மி.மீ., விபரம்:
கள்ளக்குறிச்சி 6, தியாகதுருகம் 7, விருகாவூர் 3, கச்சிராயபாளையம் 1.50, கோமுகி அணை 15, மூரார்பாளையம் 5, வடசிறுவள்ளூர் 17, கடுவனுார், மூங்கில்துறைப்பட்டு மற்றும் கடுவனுாரில் தலா 6, சூளாங்குறிச்சி 10, ரிஷிவந்தியம் 4, கீழ்பாடி 3, கலையநல்லுார் 11, மணலுார்பேட்டை 6, மணிமுக்தா அணை 10, வாணாபுரம் 6, மாடாம்பூண்டி 1, திருக்கோவிலுார் 3, திருப்பாலப்பந்தல் 4.50, வேங்கூர் 2, பிள்ளையார்குப்பம் 12, எறையூர் 9, உ.கீரனுார் 17 என மாவட்டம் முழுவதும் 171 மி.மீ., அளவு மழை பெய்தது. சராசரியாக 7.13 மி.மீ., மழை பதிவானது.
22 வீடுகள் சேதம்
கடந்த 24ம் தேதி இடைவிடாமல் பெய்த மழையால் விருகாவூர், புக்கிரவாரி உள்ளிட்ட சில கிராமங்களில் தாழ்வான மக்கள் வசிக்கும் வீடு, தெருக்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் தண்ணீர் புகுந்தது. ஈரியூர் கிராமத்தில் இருந்த தரைப்பாலம் நீரில் மூழ்கியது. அதேபோல், தொடர்மழையால் சின்னசேலம் தாலுகாவில் 4, திருக்கோவிலுார் தாலுகாவில் 4, சங்கராபுரம் தாலுகாவில் 3, வாணாபுரம் தாலுகாவில் 5, கள்ளக்குறிச்சி தாலுகாவில் 6 என மாவட்டம் முழுதும் 19 கூரை வீடு, 3 ஷீட் மற்றும் ஓடு வீடு என மொத்தமாக 22 வீடுகளின் ஒரு பகுதி சுவர் இடிந்து விழுந்து சேதமடைந்தது.
தொடர்மழையால் பள்ளி வளாகத்தில் தண்ணீர் தேங்கியது. இதனால், தியாகதுருகம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பொரசக்குறிச்சி நடுநிலைப்பள்ளி, விருகாவூர் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, அதே பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி, சின்னசேலம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஈரியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி என 5 பள்ளிகளுக்கு இன்று 26ம் தேதி ஒரு நாள் மட்டும் விடுமுறையை மாவட்டநிர்வாகம் இன்று காலை அறிவித்தது.