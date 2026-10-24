கள்ளக்குறிச்சி அரசு கல்லுாரி மாணவர்கள் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாதனை
கள்ளக்குறிச்சி அரசு கல்லுாரி மாணவர்கள் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாதனை
UPDATED : அக் 17, 2026 06:32 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:28 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அரசு கலை, அறிவியல் கல்லுாரி மாணவர்கள் மாவட்ட முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாதனை படைத்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி ஆர்.கே.எஸ்., கல்லுாரியில் மாவட்ட அளவிலான முதல்வர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடந்தது. இதில் கள்ளக்குறிச்சி அரசு கலை, அறிவியல் கல்லுாரியின் ஆடவர், மகளிர் அணிகள் பங்கேற்றன. கால்பந்து, கைப்பந்து, கையுந்து பந்து, கபாடி உள்ளிட்ட குழு விளையாட்டுப் போட்டிகள், நீச்சல், தடகளம் உள்ளிட்ட தனிநபர் போட்டிகளில் இக்கல்லுாரி மாணவர்கள் 57 பேர், தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் வென்றனர்.
இவர்களுக்கு மொத்தம் 2 லட்சத்து 93 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டது. மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெற்ற இந்த மாணவர்கள் மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கான பாராட்டு விழா கல்லுாரி வளாகத்தில் நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் தேவராஜன் தலைமையில் மாணவர்களுக்கு பதக்கங்கள், சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்து கல்லுாரி உடற்கல்வி இயக்குநர் சரவணன் மற்றும் மாணவர்களுக்கு கல்லுாரி துறைத் தலைவர்கள் கிருஷ்ணகுமார், உமா, வீரலட்சுமி, முருகானந்தன், மோட்ச ஆனந்தன், சித்ரா மற்றும் பேராசிரியர்கள் இனிப்பு வழங்கி பாராட்டினர்.