கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பெண் கலெக்டருக்கு தவறான நோக்கத்தில் எம்.எல்.ஏ., மெசேஜ்? தி.மு.க.,வினர் பரப்பும் பொய்யான தகவல்: எம்.எல்.ஏ., விளக்கம்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பெண் கலெக்டருக்கு தவறான நோக்கத்தில் எம்.எல்.ஏ., மெசேஜ்? தி.மு.க.,வினர் பரப்பும் பொய்யான தகவல்: எம்.எல்.ஏ., விளக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 11:12 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:12 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி எம்.எல்.ஏ., தவறான நோக்கத்தில் பெண் கலெக்டருக்கு மெசேஜ் அனுப்பியதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது முழுக்க முழுக்க தி.மு.க.,வினரால் பரப்பபட்டு வரும் பொய்யான தகவல் என எம்.எல்.ஏ., விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டசபை தொகுதி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., அருள்விக்னேஷ். 36; முதன் முறையாக எம்.எல்.ஏ., வாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கலெக்டர் பத்மஜாவிற்கு மதுபோதையில் வாட்ஸ் ஆப்பில் தவறான கண்ணோட்டத்தில் மெசேஜ் அனுப்பியதாக தற்போது வாட்ஸ் ஆப், , பேஸ்புக், இன்ஸ்டா உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
மேலும் த.வெ.க., ஆட்சியில் பெண்களின் பாதுகாப்பே பிரதானம் என்றும், பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்று சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீசார் அமைத்த நிலையில், அவர்களது சட்டசபை உறுப்பினரால் ஒரு மாவட்ட பெண் கலெக்டருக்கே பாதுகாப்பு இல்லை என்றும் எதிர்கட்சியினர் சமூக வலை தளங்களில் த.வெ.க., ஆட்சிக்கு எதிராக பல்வேறு கண்டனங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே தவறான கண்ணோட்டத்தில் எம்.எல்.ஏ., அனுப்பிய மெசேஜ் குறித்து கட்சியின் மூத்த அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கலெக்டர் கொண்டு சென்ற நிலையில், எம்.எல்.ஏ.,வை நேரடியாக வரவழைத்து கலெக்டரிடம் வருத்தம் தெரிவிக்க வைத்து சமரசம் செய்தாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து பெரும்பாலான அரசு நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் – எம்.எல்.ஏ., ஒன்றாக பங்கேற்பதை தவிர்த்து வந்ததாகவும் தெரிகிறது. இச்சம்பவம் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக சம்மந்தப்பட்ட த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேைஷ மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அவர் கூறியதாவது;
இது முழுக்க முழுக்க பொய்யான தகவல். ஒரு மாவட்டத்தின் உயர் அதிகாரி வீட்டிற்கு சென்று பிரச்னை செய்ததாக கூறுவதை யாராவாது ஏற்றுக் கொள்வார்களா. அவ்வாறு தான் செய்ய முடியுமா.
கலெக்டருக்கு நான் எதற்கு மெசேஜ் அனுப்ப வேண்டும். நான் தவறான கண்ணோட்டத்தில் எவ்வித மெசேஜ்ஜும் அனுப்பவில்லை. ஒரு மாவட்டத்தின் உயர் பதவியில் இருப்பவரிடம், எப்படி அவ்வாறு நடந்து கொள்ள முடியும். இது முழுக்க முழுக்க தி.மு.க., ஐ.டி.,விங் மூலம் பரப்பட்டு வரும் பொய்யான தகவல்.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சராக இருந்த வேலு, வசந்தம் கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ., ஆகியோர் எவ்வித அடிப்படை வசதியுமின்றி கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையத்தை கொண்டு வந்தனர்.
புதிய பஸ் நிலையத்தைச் சுற்றிலும் பிளாட் போட்டு பல கோடி ரூபாய் கொள்ளை அடித்துள்ளனர். இதனால், பஸ் நிலையத்தை மாற்றுவதற்கு தீவிரமாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறேன். அதனால், தி.மு.க., ஐ.டி.,விங் மூலம் என்மீது வீண்பழியை சுமத்தி, த.வெ.க., ஆட்சிக்கும் அவப்பெயர் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். இதனை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள்.
இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ., தெரிவித்துள்ளார்.