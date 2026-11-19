கள்ளக்குறிச்சியிலும் இடைத்தேர்தல் நடத்தவேண்டும்: முன்னாள் பா.ஜ., மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் காட்டம்
கள்ளக்குறிச்சியிலும் இடைத்தேர்தல் நடத்தவேண்டும்: முன்னாள் பா.ஜ., மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் காட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 11:04 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் கலெக்டருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ, வை தகுதி நீக்கம் செய்து கள்ளக்குறிச்சியிலும் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பா.ஜ., சார்பில் கலெக்டருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய தொகுதி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷை கண்டித்து நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற முன்னாள் பா.ஜ., மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேசியதாவது : தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பேன் என்று கூறிதான் ஜோசப் விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தார். ஆனால் கள்ளக்குறிச்சியில் ஐ.ஏ.எஸ்., படித்த பெண் கலெக்டருக்கே பாதுகாப்பு இல்லை. கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டருக்கு, அவரது கட்சி எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பி உள்ளார். இதனை பா.ஜ., வன்மையாக கண்டிக்கிறது.
நல்ல 'புரோ'வாக இருப்பார் என்ற நினைத்து பெண்கள் ஜோசப் விஜயை தமிழக முதல்வராக தேர்வு செய்தனர். ஆனால் அவர் 'பேட் புரோ'வாக உள்ளார். அவர் மட்டுமல்ல அவருக்கு கீழுள்ளவர்களும் 'பேட் புரோ'வாக உள்ளனர். மவுனம் சம்மதத்திற்கு அறிகுறி என்பது போல, த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., மீதான குற்றச்சாட்டிக்கு முதல்வர் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் மவுனம் காப்பது கண்டனத்திற்கு உரியது. தமிழகத்தில் சாதாரண பெண்களுக்கு ஒரு பிரச்னை என்றால் எதிர்க்குரல் எழுப்பி, அவர்களுக்கு ஆதராக பா.ஜ., குரல் கொடுக்கும்.
ஆபாச குறுஞ்செய்தி குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்தாரா என கேள்வி கேட்கின்றனர். ஐ.ஏ.எஸ்., படித்த ஒரு பெண் அதிகாரி உங்கள் கட்சியின் இதுபோன்ற கேவலமான செயலுக்கு எப்படி நேரடியாக புகார் அளிப்பார். உங்கள் கட்சியில் பெண் மாவட்ட ஆட்சியருக்கே, உங்கள் கட்சி எம்.எல்.ஏ.,வால் பாதுகாப்பு இல்லை. அண்ணா, அண்ணா என அழைத்து ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வைத்த பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் உண்மையான அண்ணனாக இருந்திருந்தால், ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும்.
எல்லாவற்றுக்கும் மேல், கூட்டணி கட்சியினர் கூழைக்கும்பிடு போடுவது அதிகரித்து வருகிறது. அருள் விக்னேஷ் எம்.எல்.ஏ.,வின் பாலியல் குற்றச்சாட்டு குறித்து காங்., மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூரிடம் கேட்டபோது, பாவம் அருள் விக்னேஷ் எனக்கூறியுள்ளார். ஆட்சியில் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பதாற்காக பெண்களின் பாதுகாப்பை கூட அடகு வைக்கும் கட்சியாக மாறி உள்ளது கேவலமாக உள்ளது.
எனவே த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷை தகுதி நீக்கம் செய்து, தமிழகத்தில் 4 சட்டசபை தொகுதிகளில் நடக்க உள்ள இடைத்தேர்தலுடன் கள்ளக்குறிச்சியிலும் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும். பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக இங்கு இடைத்தேர்தல் வரட்டும் எனப்பேசினார்.