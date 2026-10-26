பயணிகள் இன்றி காட்சி பொருளான கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையம்
பயணிகள் இன்றி காட்சி பொருளான கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையம்
UPDATED : அக் 11, 2026 08:27 PM
ADDED : அக் 11, 2026 08:24 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் பயணிகள் இன்றி, புதிய பஸ் நிலையம் காட்சி பொருளாக மாறி உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி நகரப்பகுதியிலிருந்து 5 கி.மீ., வெளியே ஏமப்பேர் கடைக்கோடியில் புதிய பஸ் நிலையம், கடந்த ஆட்சியில் கட்டப்பட்டது.
ஆனால் எளிதில் சென்று முடியாத வகையில் நகரப்பகுதியிலிருந்து வெகு தொலைவில் கட்டப்பட்டுள்ளதால், இந்த பஸ் நிலையம் மக்களுக்கு மிகுந்து சிரமத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், 2 பஸ்கள் ஏறி இறங்க வேண்டும்.
அத்துடன் இரவு நேரங்களில் பஸ் நிலையத்தில் இறங்கினால் நகரப்பகுதிக்கோ அல்லது வெளி கிராமங்களுக்கோ எளிதில் செல்வதற்கு பஸ் உள்ளிட்ட வாகன வசதி இல்லாமல் அவதிக்குள்ளாகும் அவலம் நீடித்து வருகிறது.
பெரும்பாலான மக்கள் பஸ் நிலையம் வந்து பஸ் ஏறும் செயலை தவிர்த்து, டோல்கேட்டிற்கு சென்று அங்கிருந்து வெளியூர் பயணம் செய்யும் யுக்தியை கையாண்டு வருகின்றனர். இதனால் கள்ளக்குறிச்சி பஸ் நிலையத்தில் சேலம், சென்னை போன்ற பெருநகரங்களுக்கு செல்லும் பகுதிகள், வரிசையாக நீண்ட நேரத்திற்கு பஸ்களே இல்லாமல் காலியாகவே கிடக்கிறது.
எனவே கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையத்தை மாற்றி, நகரப்பகுதி அருகே அமைக்க வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.