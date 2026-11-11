கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையம் வழியாக அரசு ‘ஏசி’ சொகுசு பஸ்கள் இயக்க கோரிக்கை
கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையம் வழியாக அரசு ‘ஏசி’ சொகுசு பஸ்கள் இயக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
சென்னை – சேலம், கோயம்புத்துார் மார்க்கமாக செல்லும் அரசு ‘ஏசி’ மற்றும் எஸ்.இ.டி.சி., ஸ்லீப்பர் கோச் பஸ்கள்’, கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையம் வழியாக இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பலர் சென்னை, சேலம், கோயம்புத்துார், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய பகுதிகளில் தங்கி பணிபுரிகின்றனர்.
அதேபோல், வெளி மாவட்ட கல்லுாரி விடுதிகளிலும் தங்கி மாணவ, மாணவிகள் பலர் படிக்கின்றனர். இவர்கள் விடுமுறை நாட்களில் அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்களில் சொந்த ஊருக்கு வருகின்றனர். சாதாரண பஸ்கள் வழித்தடத்தில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று, அனைத்து பஸ் நிறுத்தங்களிலும் பயணிகளை ஏற்றி, இறக்குவதால், நீண்ட துாரம் பயணிப்பவர்கள் சிரமமடைகின்றனர்.
எனவே, நீண்ட துாரம் பயணிப்பவர்கள், அவசர பணிக்காக செல்பவர்கள், முதுகுவலி உள்ளவர்கள், முதியவர்கள் அரசு ‘ஏசி’ மற்றும் ‘ஸ்லீப்பர் கோச்’ (எஸ்.இ.டி.சி) அரசு பஸ்களை நாடுகின்றனர்.
இந்த பஸ்கள் வழித்தடத்தில் குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு மட்டுமே செல்லும் என்பதாலும் பலர் இதில் பயணிக்க விரும்புகின்றனர்.
ஆனால், இந்த பஸ்களின் கண்டக்டர்கள் கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையம் செல்லாது, புறவழிச்சாலை அல்லது டோல்கேட்டில் இறங்கிக் கொள்ளுங்கள் என கூறுகின்றனர்.
இருப்பினும் சென்னை மார்க்கத்திலிருந்து வருபவர்களுக்கு ஆத்துார் வரையிலான கட்டணமும், சேலம் மார்க்கத்திலிருந்து வருபவர்களுக்கு உளுந்துார்பேட்டை வரையிலான கட்டணத்தையும் வசூலிக்கின்றனர்.
அவசரத்திற்காக பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் வேறுவழியின்றி கள்ளக்குறிச்சி புறவழிச்சாலை, மாடூர் டோல்கேட்டில் இறங்கி, அங்கிருந்து வேறு வாகனத்தில் செல்கின்றனர். குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் வருபவர்கள் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர்.
புதிய பஸ் நிலையம் துவக்கி வைத்தபோது, சொகுசு பஸ்கள் பஸ் நிலையம் வந்து செல்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதன்பின் ஒரு சில நாட்கள் மட்டும் சில எஸ்.இ.டி.சி., பஸ்கள் புதிய பஸ் நிலையத்திற்குள் சென்று வந்தது. ஆனால் தொடர்ந்து புதிய பஸ் நிலையம் வழியாக சொகுசு பஸ்கள் இயக்க முன்வரவில்லை.
எனவே, சென்னை – சேலம், கோயம்புத்துார் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் அரசு ‘ஏசி’ சொகுசு பஸ்களை கள்ளக்குறிச்சிக்கு கட்டணம் நியமித்து இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பெதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.