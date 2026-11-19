கள்ளக்குறிச்சி உழவர் சந்தையில் வேளாண் மாணவர்கள் ஆய்வு
கள்ளக்குறிச்சி உழவர் சந்தையில் வேளாண் மாணவர்கள் ஆய்வு
UPDATED : நவ 17, 2026 05:31 PM
ADDED : நவ 17, 2026 05:26 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி உழவர் சந்தையில் பெரம்பலுார் தந்தை ரோவர் மேலாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி நிறுவன வேளாண் கல்லுாரி இறுதி ஆண்டு மாணவர்களின் வேளாண் பணி அனுபவம் குறித்து ஆய்வு செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி வேளாண்மை துணை இயக்குனர் (வேளாண் வணிகம்) ரமேஷ் மற்றும் வேளாண் அலுவலர் தமிழ்வாணன் ஆகியோர் அறிவுரைப்படி, பெரம்பலுார் ரோவர் வேளாண் கல்லுாரி இளங்கலை இறுதி ஆண்டு மாணவிகள் உழவர் சந்தையில் ஆய்வுப்பணிகளை மேற்கொண்டனர். இதற்காக மாணவிகள் ஷீபா தலைமையில், சத்யா, சிவநந்தினி, சபிதா, ரெனிகா, ரஷ்மிகா, சன்மித்ரா, பிரியதர்ஷினி, சந்தியா ஆகியோர் கொண்ட குழுவினர், கள்ளக்குறிச்சி உழவர் சந்தையில் உழவர் வருகை, விலை நிர்ணயம், சந்தை நடைமுறைகள், நுகர்வோர்கள் வருகை உள்ளிட்ட நடைமுறைகளை ஆய்வு செய்தனர்.
தொடர்ந்து நேற்று காலை விவசாயிகளுடன் நேரடியாக உரையாடி உழவர் சந்தைக்கு பொருள் கொண்டு வருதல், வியாபார நடைமுறை ஆகியன குறித்து கேட்டறிந்து குறிப்பெடுத்தனர். இவர்களுக்கு உழவர் சந்தை நிர்வாக அலுவலர் பழனிவேல் மற்றும் உதவி வேளாண்மை அலுவலர் பரசுராமன் ஆகியோர் உழவர் சந்தை நடைமுறைகள் குறித்து விளக்கினர்.
கள்ளக்குறிச்சி உழவர் சந்தையில் பெரம்பலுார் தந்தை ரோவர் மேலாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி நிறுவன வேளாண் கல்லுாரி இறுதி ஆண்டு மாணவர்களின் வேளாண் பணி அனுபவ ஆய்வு செய்தனர்