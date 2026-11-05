கனியாமூர் ரயில்வே மேம்பாலம் பணி மந்தம்: விரைந்து முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை
கனியாமூர் ரயில்வே மேம்பாலம் பணி மந்தம்: விரைந்து முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 04, 2026 03:22 PM
சின்னசேலம்: கனியாமூர் கிராமத்தில் ஆமை வேகத்தில் நடைபெறும் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகளைவிரைந்து முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி ஒருங்கிணைந்த விழுப்புரம் மாவட்டமாக இருந்த போதிலிருந்தே கள்ளக்குறிச்சியில் ரயில் நிலையம் அமைக்க பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். தொடர்ந்து சின்னசேலம் முதல் கள்ளக்குறிச்சி வரை 16.20 கி.மீ., துாரத்திற்கு 11.6 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 50 சதவீத மத்திய, மாநில அசுகளின் பங்களிப்பில் புதிய அகல ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி துவங்கியது.
முதல் கட்டமாக சின்னசேலம் முதல் பொற்படாக்குறிச்சி வரை 12.1 கி.மீ., துாரம் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு, கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் ரயில் பாதுகாப்பு ஆணையரின் ஆய்வுப் பணி மற்றும் அதிவேக சோதனை ஓட்டமும் நடந்தது. பொற்படாகுறிச்சி முதல் கள்ளக்குறிச்சி நகர் பகுதி துருகம் சாலை வரையிலான மீதமுள்ள 4.1 கி.மீ., துார பணிகளும், கள்ளக்கறிச்சி ரயில் நிலையம் அமைக்கும் பணிகளும் துவங்கப்பட்டு தற்போது பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. சின்னசேலம் – கள்ளக்குறிச்சி ரயில் பாதையை மின்சார வழித்தடமாக மாற்றுவதற்கான டெண்டர்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சின்னசேலம் அடுத்த கனியாமூர் கிராமத்திற்குச் செல்லும் முக்கிய சாலை ரயில் பாதையைக் கடந்து செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் எளிதில் ரயில் பாதையை கடக்க இப்பகுதியில் மேம்பாலம் கட்ட திட்டமிடப்பட்டது.
மேம்பாலம் கட்ட நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டு பணிகளும் துவங்கப்பட்டது. ஆரம்ப கட்டத்தில் வேகமாக நடந்து வந்த மேம்பாலம் பணிகள் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது. ஒரு சில மாதங்களுக்குப்பின் மேம்பாலம் பணி மீண்டும் துவங்கப்பட்டு இதுவரை 2 துண்கள் மட்டுமே அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் ஆமை வேகத்தில் நடந்து வருகிறது. இதனால் பொது மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். 3 கி.மீ., துாரத்தில் பிரதான சாலையை சென்றடைய வேண்டிய மக்கள் மேம்பாலம் பணி முடிக்கப்படாமல் இருப்பதால் தற்போது பல கி.மீ., துாரம் சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால் பொது மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக பள்ளி, கல்லுாரி செல்லும் மாணவர்கள் மற்றும் தினமும் வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் அவதிப்படுகின்றனர். மாற்றுப் பாதைகளும் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் மழைக் காலங்களில் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாவதுடன் அடிக்கடி விபத்துக்களும் ஏற்படுகிறது. மாற்றுப் பாதை மிகவும் குறுகலான பாதையாக இருப்பதால் எதிர் திசையில் வரும் வாகனங்கள் கடந்து செல்ல முடியாமல் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது.
மேலும் கனியாமூர் கிராமத்திற்குச் செல்லும் மாற்றுப்பாதை ரயில்வே தரைப்பாலம் வழியாகச் செல்வதால் கரும்பு, நெல், மக்காசோளம் உள்ளிட்ட விவாசய பொருட்களை ஏற்றி செல்லும் லோடு வாகனங்களும் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளதால் அப்பகுதி விவசாயிகளும் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே மேம்பாலம் பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.