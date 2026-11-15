/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/கர்நாடகா மாநில மது பாட்டில் கடத்தியவர் கைது
ADDED : நவ 14, 2026 09:30 PM
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மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே பெங்களூருவில் இருந்து கர்நாடகா மாநில மது பாட்டில்களை அரசு பஸ்சில் கடத்தி வந்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த வட பொன்பரப்பி காவல் நிலைய சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர் வைத்திலிங்கம் மற்றும் போலீசார் இன்று (நவ.,14) புதுார் கூட்ரோட்டில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது பெங்களூருவில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சி செல்லும் அரசு பஸ்சில் சோதனை நடத்தினர்.
அதில், உளுந்துார்பேட்டை சிக்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த வடிவேலு மகன் ஏழுமலை, 26; கர்நாடகா மாநில 160 குவாட்டர் மதுபாட்டில்களை கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
உடன் அவர் மீது வழக்குப்பதிந்து கைது செய்து, 160 பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.