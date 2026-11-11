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நித்திய கல்யாண வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் கேதார கவுரி பூஜை
நித்திய கல்யாண வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் கேதார கவுரி பூஜை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
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சின்னசேலம்: சின்னசேலம் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத நித்திய கல்யாண வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் கேதார கவுரி பூஜை நடந்தது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சுவாமிக்கு நேற்று முன்தினம் காலை 5:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் பூஜை நடந்தது. தொடர்ந்து காலை 6:30 மணிக்கு கேதார கவுரி சிறப்பு பூஜையும், மகா தீபாராதனையும் நடந்தது.
அதேபோல் சின்னசேலம் கன்னிகா பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் கோதார கவுரி பூஜையையொட்டி அம்மன் முத்தங்கி சேவையில் அருள்பாலித்தார். திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.