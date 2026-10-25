/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலில் கோ பூஜை
ADDED : செப் 25, 2026 09:02 PM
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சின்னசேலம்: சின்னசேலம் கடைவீதியில் உள்ள கன்னிகாபரமேஸ்வரி கோவிலில் புரட்டாசி 2வது வெள்ளியை முன்னிட்டு கோபூஜை நடந்தது.
அதனையொட்டி, கோவில் முன் கன்றுடன் பசுவுக்கு மகிளா விவாக் மற்றும் வாசவி வனிதா குழுவினர் அலங்கரித்து வழிபட்டனர். பூஜைகளை குமார், சர்மா, விக்னேஷ், விஷ்ணு மகாலட்சுமி மந்திரங்கள் ஓதி பூஜை செய்தனர்.
முன்னதாக மூலவர் கன்னிகா பரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு மகா தீபாராதனை நடந்தது. இதில் ஆர்ய வைசிய மக்கள் பங்கேற்றனர்.