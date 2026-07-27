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மயானத்திற்கு பாதை வசதி: கூகையூர் மக்கள் மனு

மயானத்திற்கு பாதை வசதி: கூகையூர் மக்கள் மனு

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:38 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:38 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:32 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கூகையூர் ஆதிதிராவிடர் பகுதியில் மயானத்திற்கு செல்ல பாதை வசதி ஏற்படுத்தி தரக்கோரி பொதுமக்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த கூகையூர் கிராமத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள் அளித்த மனு:

சின்னசேலம் அடுத்த கூகையூர் ஊராட்சியில், ஆதிதிராவிடர் பகுதியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதியில் வசிப்பவர்கள் இறந்தால் உடலை இறுதி சடங்கிற்காக மயானத்திற்கு கொண்டு செல்ல உரிய பாதை வசதி இல்லை. இதனால் கடும் சிரமம் அடைகின்றோம்.

எனவே, இறந்தவர்களின் உடலை மயானத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல உரிய பாதை வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்.

இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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