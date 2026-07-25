﻿ மின் கம்பத்தில் பைக் மோதி கூலி தொழிலாளி பலி

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:22 AM
கள்ளக்குறிச்சி:கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த பிச்சநத்தம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஆனந்தன், 57; கூலி தொழிலாளி. இவர் நேற்று முன்தினம் பகல் 2 மணியளவில், அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த கருணாநிதி என்பவரை அழைத்து கொண்டு ரோடுமாமந்துாரில் இருந்து வீட்டிற்கு பைக்கில் சென்றார்.
ஆலத்துார் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் அருகே சென்றபோது நிலைதடுமாறி பைக் மின்கம்பத்தின் மீது மோதியது. இதில் படுகாயமடைந்த ஆனந்தன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, இறந்த ஆனந்தன் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். காயடைந்த கருணாநிதி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.