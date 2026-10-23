ரயில் மோதி தொழிலாளி பலி

UPDATED : அக் 22, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:54 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே மது போதையில் ரயில் பாதையில் நடந்து சென்றவர் ரயில் மோதி இறந்தார்.
உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த வண்டிப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் மகன் சரவணன், 49; கூலித் தொழிலாளி. இவர் தனது மனைவியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவாகரத்து பெற்றார். மனைவி, மகளும் பிரிந்து சென்றதால் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்த சரவணன் வேலைக்குச் செல்லாமல் மதுவுக்கு அடிமையானார்.
நேற்று மாலை 4:00 மணியளவில் மது போதையில் வண்டிப்பாளையம் அருகே ரயில் தண்டவாளம் பகுதியில் நடந்து சென்றார்.
அப்போது சென்னையில் இருந்து மதுரை நோக்கிச் சென்ற வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதி சரவணன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
இது குறித்து விருத்தாசலம் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.