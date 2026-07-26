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﻿ நிலத் தகராறு : 2 பேர் மீது வழக்கு

﻿ நிலத் தகராறு : 2 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:12 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:12 AM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே நிலத் தகராறில் பெண்ணை தாக்கிய 2 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த பொற்படாக்குறிச்சி காலனியைச் சேர்ந்தவர் பரமசிவம் மனைவி சித்ரா, 43; இவரது உறவினர் பெரியசாமி, 52; இருவருக்கும் இடையே இடம் தொடர்பாக பிரச்னை உள்ளது.

தற்போது சித்ரா வீடு கட்டும் நிலையில், மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரமடைந்த பெரியசாமி, அவரது மகன் அன்பு ஆகியோர் சித்ராவை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.

புகாரின் பேரில் பெரியசாமி, அன்பு ஆகியோர் மீது கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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