தாமதமாக வந்ததால் தேர்வு மையத்தில் அனுமதி மறுப்பு: பஸ்சை சிறை பிடித்து போராட்டம்
தாமதமாக வந்ததால் தேர்வு மையத்தில் அனுமதி மறுப்பு: பஸ்சை சிறை பிடித்து போராட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 05:17 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் தாமதமாக வந்த நபர்கள் தேர்வு மையத்திற்குள் அனுமதிக்காததால் அரசு பஸ்சை சிறை பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 28 தேர்வு மையங்களில் டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வு இன்று (நவ.,1) நடந்தது. 8,232 பேர் தேர்வெழுத மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
தேர்வுக்கு வருபவர்கள் காலை 9:00 மணிக்குள் தேர்வு மையத்திற்கு வர வேண்டும், என அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் இன்று காலை 9:00 மணிவரை தேர்வர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், 9.03 மணியளவில் முன்புற கேட் மூடப்பட்டது.
அதற்கு பிறகு தேர்வெழுத வந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர் தேர்வு மையத்திற்குள் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கக்கோரி போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், தேர்வு மையத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
இதையடுத்து தாமதமாக வந்த தேர்வர்கள் சிலர் காலை 9:15 மணியளவில் கள்ளக்குறிச்சி – சென்னை சாலையில் அவ்வழியாக சென்ற அரசு பஸ்சை சிறை பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போக்குவரத்து நெரிசலால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் வர முடியவில்லை என தாமதமாக வந்தவர்கள் தெரிவித்தனர்.
உடன், பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, கலைந்து போகச் செய்தனர்.
இதனால் 5 நிமிடங்கள் போக்குவரத்து பாதிப்புக்குள்ளானதுடன், அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது. தொடர்ந்து, தாமதமாக தேர்வுக்கு வந்த நபர்கள் பள்ளிக்கு வெளியே காத்திருந்த நிலையில் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு கலைந்து சென்றனர்.