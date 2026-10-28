/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:14 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
சங்கராபுரம் வட்ட சட்ட பணிகள் குழு சார்பில் நடந்த குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களை தடுப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில், சங்கராபுரம் நீதித்துறை நடுவர் பிரகாஷ், வழக்கறிஞர் ராமசாமி, இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுரளி ஆகியோர் சட்டம் மற்றும் புகார் அளிக்கும் முறைகள் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்தும் மாணவிகளுக்கு விளக்கினர். நிகழ்ச்சியில் பள்ளி மாணவிகள், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.
தலைமை ஆசிரியர் ரொகையாபீ நன்றி கூறினார்.