/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:57 AM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில், போக்சோ சட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ராமசாமி தலைமை தாங்கினார். உதவி தலைமை ஆசிரியர் முகமது கவுஸ் வரவேற்றார்.
நிகழ்ச்சியில் சங்கராபுரம் சார்பு நீதிமன்ற நீதிபதி பார்த்திபன் சட்ட விழிப்புணர்வு குறித்தும், மாணவர்கள் படிக்கும் காலத்தில் படிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும். நல்ல முறையில் படித்து உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து பள்ளிக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் வழக்கறி ஞர்கள், பள்ளி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர். உடற்கல்வி இயக்குநர் பாலகிருஷ்ணன் நன்றி கூறினார்.