காவல் துறையினருக்கு உயிர் காக்கும் முதலுதவி பயிற்சி
காவல் துறையினருக்கு உயிர் காக்கும் முதலுதவி பயிற்சி
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:09 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் காவல் துறையினருக்கு உயிர் காக்கும் முதலுதவி மற்றும் விபத்து காயங்களுக்கான முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த சிறுவங்கூரில் இயங்கி வரும் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரியில் காவல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்களுக்கு நடந்த பயிற்சிக்கு, கல்லுாரி முதல்வர் பவானி தலைமை தாங்கினார். மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் பச்சையப்பன், துணை கண்காணிப்பாளர் பழமலை முன்னிலை வகித்தனர். அவசர சிகிச்சை பிரிவு துறைத் தலைவர் சுப்ரமணியன் வரவேற்றார்.
விபத்து அவசர சிகிச்சை பிரிவு நோடல் மருத்துவர் நடேசன், டாக்டர் சிவக்குமார் ஆகியோர் விபத்து ஏற்படும் நேரங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய முதலுதவி, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைகளை கண்டறிதல், அவசர காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை, காயமடைந்தவர்களை பாதுகாப்பாக கையாளும் முறைகள் குறித்து பயிற்சி அளித்தனர்.
விபத்து நேரங்களில் முதலில் செல்லும் காவல்துறையினர் மருத்துவ உதவி கிடைக்கும் வரை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உயிரைக் காப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர்.
எனவே இந்த பயிற்சி மூலம் காவல் துறையினர் அவசர கால செயல்திறனை மேம்படுத்துவதுடன், விபத்து உயிரிழப்புகளை குறைப்பதற்கும் உதவ முடியும். மக்களின் உயிர் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக காவல் துறை மற்றும் மருத்துவ துறையிடையே ஒருங்கிணைப்பை உருவாக்கிடவே இப்பயிற்சி அளிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த 31 காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
டாக்டர் கணேஷ் ராஜா நன்றி கூறினார்.