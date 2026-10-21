/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மதுபானம் விற்றவர் கைது
ADDED : அக் 20, 2026 08:29 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: சங்கராபுரம் அருகே அனுமதியின்றி மதுபானம் விற்பனை செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சங்கராபுரம் சப்–இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை தலைமையிலான போலீசார் நேற்று காலை 8:00 மணிக்கு ஊராங்காணி பகுதியில் திடீர் ஆய்வு நடத்தினர். அப்போது அங்கே கண்ணையன், 67; தனது வீட்டின் அருகே அரசு அனுமதியின்றி மதுபானம் விற்பனை செய்வது தெரிந்தது. உடன் சங்கராபுரம் போலீசார் கண்ணையனை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து 24 குவார்ட்டர் பாட்டில்கள், பணம் 200 ரூபாய் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.