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மதுபானம் விற்றவர் கைது

மதுபானம் விற்றவர் கைது

ADDED : அக் 20, 2026 08:29 PM

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ADDED : அக் 20, 2026 08:29 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: சங்கராபுரம் அருகே அனுமதியின்றி மதுபானம் விற்பனை செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சங்கராபுரம் சப்–இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை தலைமையிலான போலீசார் நேற்று காலை 8:00 மணிக்கு ஊராங்காணி பகுதியில் திடீர் ஆய்வு நடத்தினர். அப்போது அங்கே கண்ணையன், 67; தனது வீட்டின் அருகே அரசு அனுமதியின்றி மதுபானம் விற்பனை செய்வது தெரிந்தது. உடன் சங்கராபுரம் போலீசார் கண்ணையனை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து 24 குவார்ட்டர் பாட்டில்கள், பணம் 200 ரூபாய் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.

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