பயிர்க் கடன் தள்ளுபடிக்கான பட்டியல் மண்டல இணைப்பதிவாளர் ஆய்வு
பயிர்க் கடன் தள்ளுபடிக்கான பட்டியல் மண்டல இணைப்பதிவாளர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 20, 2026 04:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:26 PM
கள்ளக்குறிச்சி: உளுந்துார்பேட்டை பகுதிகளில் உள்ள கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்திற்காக தயார் செய்யப்பட்டுள்ள விவசாயிகள் பட்டியலை மண்டல இணைப்பதிவாளர் ஆய்வு செய்தார்.
தமிழக அரசு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்திற்கான கால வரம்பை நீட்டித்ததுடன், தகுதி வாய்ந்த அனைத்து வகை விவசாயிகளுக்கும் 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், 2026ம் ஆண்டு ஜூன் 19ம் தேதிக்குள் கடன் தொகையை நிலுவையின்றி செலுத்திய விவசாயிகளுக்கும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, மாவட்டத்தில் உள்ள 86 கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களிலும் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்திற்கு தகுதியான பயனாளிகள் பட்டியலை தயார் செய்யும் பணி மும்முரமாக நடந்து வருகிறது.
இதில், உளுந்துார்பேட்டை, செம்பியன்மாதேவி , ஏ.குமாரமங்கலம், திருநாவலுார், கிழக்கு மருதுார், தியாகை உள்ளிட்ட கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் தயார் செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் பட்டியலை கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் முருகேசன் ஆய்வு செய்தார்.
பட்டியலில், விவசாயிகள் கடன் வாங்கிய தேதி, பெயர், கடன் தொகை உள்ளிட்ட விபரங்கள் சரியாக உள்ளதா என பார்வையிட்டு, தகுதி வாய்ந்த பயனாளிகள் பெயர் விடுபடக் கூடாது, எவ்வித புகாருமின்றி விரைவாக பட்டியலை தயார் செய்யுமாறு அறிவுறுத்தினார்.
ஆய்வின் போது, கூட்டுறவு சங்க செயலாளர்கள், பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.