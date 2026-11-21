பசுமையான மேய்ச்சல் நிலங்கள் கால்நடை விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
பசுமையான மேய்ச்சல் நிலங்கள் கால்நடை விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 17, 2026 04:03 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:00 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் பகுதியில் தொடர் மழையால் மேய்ச்சல் நிலங்கள் பசுமையாக மாறியதால் கால்நடை வளர்க்கும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் பகுதியில் கடந்த சில மாதங்களாக கடும் வறட்சி நிலவி வந்தது.
வறட்சி காரணமாக கிணறுகளில் நீர் மட்டம் குறைந்தது. குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு பல கிராமங்களில் 2 நாள், 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை பொது மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது.
வறட்சி காரணமாக மேய்ச்சல் நிலங்கள் வறண்டதால் கால் நடை விவசாயிகள் தீவண தட்டுப்பாடு காரணமாக கால்நடைகளை பராமரிக்க முடியாமல் அடிமாட்டு விலைக்கு பல விவசாயிகள் விற்றனர்.இந் நிலையில் கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன்பு சங்கராபுரம் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர் மழை பெய்தது.
மழையால் மேய்ச்சல் நிலங்களில் புற்கள் வளர்ந்து பசுமையாக மாறி உள்ளது. இதனால் கால்நடை விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.