மகளிர் சுய உதவி குழுவிற்கு கடன் உதவி

UPDATED : அக் 11, 2026 04:20 PM
ADDED : அக் 11, 2026 04:16 PM
திருக்கோவிலுார்: விழுப்புரம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, திருக்கோவிலுார் கிளை மற்றும் அப்பகுதி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் சார்பில், மின்னணு பரிவர்த்தனை மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடன் உதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. வங்கி உதவி பொது மேலாளர் அபிராமி தலைமை தாங்கினார்.
மேலாளர் ராஜா, சரக மேற்பார்வையாளர் ராஜாராம் முன்னிலை வகித்தனர். கிளை மேலாளர் சுப்புராயன் வரவேற்றார்.
இதில் மகளிர் சுய உதவி குழுவினர் மற்றும் வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
மின்னணு பரிவர்த்தனை குறித்த விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது. வங்கியின் பொது மேலாளர் அபிராமி, மேலாளர் ராஜா, 14 மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு 1.25 கோடி ரூபாய்க்கும், ஆண்கள் சுய உதவி குழு, மகளிர் தொழில் முனைவோர் கடன், கல்விக் கடன் என பயனாளிகள் பலருக்கும் கடனுதவிகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை வங்கி ஊழியர்கள் செய்திருந்தனர்.