UPDATED : நவ 20, 2026 06:13 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:08 PM
கள்ளக்குறிச்சி: வரஞ்சரம் அருகே கட்டையால் தாக்கியதில் காயமடைந்த சிறுவன் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
வரஞ்சரம் அடுத்த அசகளத்துாரைச் சேர்ந்தவர் பாவாடை மகன் வினோத்குமார், 17; இவருக்கும், அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் குணசேகரன், 54; இருவருக்குமிடையே முன்விரோதம் இருந்தது.
இந்நிலையில் கடந்த 3ம் தேதி அவர்களுக்குள் மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரமடைந்த குணசேகரன், வினோத்குமாரை தாக்கினார். இதைப்பார்த்த குணசேகரனின் உறவினர் அய்யப்பன் மகன் வெங்கடேசன், 27; கட்டையால் தாக்கியதில் வினோத்குமார் படுகாயமடைந்தார்.
உடன் வினோத்குமார் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வரஞ்சரம் போலீசார்ல கொலை முயற்சி வழக்காக பதிந்து வெங்கடேசன், குணசேகரன் ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், சிகிச்சையில் இருந்த குணசேகரன் நேற்று இறந்தார். இதையடுத்து, வரஞ்சரம் போலீசார், கொலை வழக்காக மாற்றி பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.