இடி சத்தம் கேட்டு அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்தவர் பலி
இடி சத்தம் கேட்டு அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்தவர் பலி
UPDATED : அக் 15, 2026 09:44 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:29 PM
கள்ளக்குறிச்சி: வரஞ்சரம் அருகே இடி சத்தம் கேட்டு அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்தவர் இறந்தது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த சேந்தநாடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கோதண்டபாணி மகன் கோவிந்தராஜ், 39; இவர், கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த மலைக்கோட்டாலம் கிராமத்தில் செங்கல் சூளையில் தங்கி பணிபுரிந்து வந்தார்.
நேற்று இரவு 7:00 மணியளவில் விளைநிலத்தில் உள்ள கொட்டகையில் கோவிந்தராஜ் தங்கியிருந்தார். அப்போது, பலத்த மின்னலுடன் இடி சத்தம் எழுந்தது.
இடி சத்தம் கேட்டதில் அதிர்ச்சியில் கோவிந்தராஜ் மயங்கி விழுந்தார். உடன் அருகிலிருந்தவர்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர், ஏற்கனவே கோவிந்தராஜ் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தார்.
புகாரின் பேரில் வரஞ்சரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.