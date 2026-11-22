மொபைல் போனை எடுக்க முயன்றவர் கிணற்றில் தவிப்பு: தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்பு
மொபைல் போனை எடுக்க முயன்றவர் கிணற்றில் தவிப்பு: தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்பு
ADDED : நவ 21, 2026 04:18 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே ரீல்ஸ் எடுத்தபோது கிணற்றுக்குள் தவற விட்ட மொபைல் போனை எடுக்க முயன்று கிணற்றுக்குள் விழுந்து தவித்த வாலிபரை தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டனர்.
உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த மூலசமுத்திரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரவி மகன் பரத், 19; இவர் சென்னையில் கூலி வேலை செய்து வருகிறார். ஊருக்கு வந்திருந்த பரத், தனது நண்பரான நாகேஷ் மகன் விக்னேஷ், 18; என்பவருடன் இன்று (நவ.,21) மதியம் 1:00 மணியளவில் அப்பகுதியில் உள்ள செல்லப்பன் என்பவரின் வயல்வெளி கிணற்றுக்குச் சென்றார். இருவரும் கிணற்று பகுதியில் நின்று ரீல்ஸ் எடுத்து கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது பரத்தின் மொபைல் போன் தவறி 80 அடி ஆழ கிணற்றுக்குள் விழுந்தது. இதனால் பரத்தும். விக்னேஷும் மொபைல் போனை எடுக்க கிணற்றுக்குள் இறங்கினர்.
போனை எடுத்த விக்னேஷ், தண்ணீர் இறைக்கும் பைப்பை பிடித்து கொண்டு கிணற்றின் மேல் பகுதிக்கு வந்தார். ஆனால் பரத்தால் ஏற முடியாமல் , கிணற்றில் தவித்தார்.
தகவலறிந்து வந்த உளுந்துார்பேட்டை தீயணைப்புத் துறையினர் கிணற்றுக்குள் தவித்த பரத்தை கயிறு கட்டி மீட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.