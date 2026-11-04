கனகனந்தல் பாலமுருகன் கோவில் மண்டலாபிஷேக நிறைவு விழா
கனகனந்தல் பாலமுருகன் கோவில் மண்டலாபிஷேக நிறைவு விழா
ADDED : நவ 01, 2026 05:30 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அடுத்த கனகனந்தல் கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 61 அடி உயர பாலமுருகன் கோவில் மண்டல பூஜை நிறைவு விழா நடந்தது.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த கனகனந்தல் கிராமத்தில் 61 அடி உயரமுள்ள பாலமுருகன் சிலையுடன் கூடிய கோவில் கட்டப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து தினமும் மண்டல பூஜை விழா நடந்து வந்தது.
இன்று (நவ.,1) மண்டல பூஜை நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு காலையில் மூலவருக்கு மகா அபிஷேக, அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது.
மாலையில் 61 அடி உயரமுள்ள முருகருக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டு, மகா தீபாராதனையும், தொடர்ந்து வள்ளி தேவசேனா சமேத சிவசுப்ரமணியருக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் நடந்தது. தொடர்ந்து மூலவர் சந்தனக்காப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் செய்திருந்தனர்.