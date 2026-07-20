﻿ தண்ணீரின்றி வறண்டு கிடக்கும் மணிமுக்தா அணை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:45 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த சூளாங்குறிச்சி மணிமுக்தா அணை தண்ணீர் இன்றி வறண்டு கிடப்பது, விவசாயிகளிடையே பெரும் வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் விவசாயம் முக்கிய பிரதான தொழிலாக இருக்கிறது. கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த சூளாங்குறிச்சி மணிமுக்தா அணை ஆண்டுதோறும் பெய்யும் பருவ மழை காலங்களில் நிரம்பி வருகிறது. அணையின் மொத்த கொள்ளவு 36 அடி (736 மில்லியன் கன அடி) ஆகும்.
இந்த அணை 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் 5,200 ஏக்கர் பரப்பளவிலான விவசாய நிலங்களுக்கு முக்கிய நீர் ஆதாரமாகவும் இருக்கிறது. மேலும், அணை நிரம்பி ஆறுகள் வழியாக தண்ணீர் திறக்கும் போது அணைகட்டுகளில் தேங்கும் தண்ணீரால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து கிணற்று நீர் பாசனம் மூலம் பயிர் சாகுபடிக்கு வழிவகுக்கிறது.
பருவ மழை காலங்களில் ஆண்டுதோறும் அணைகளில் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டு, விவசாய பாசனத்திற்காக அக்- நவ., மாதங்களில் பாசன கால்வாய்கள் மூலம் தண்ணீர் திறந்து விடப் படுவது வழக்கமாகும்.
அணைகளின் நீரினை பயன்படுத்தி கரும்பு, நெல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில் கடந்தாண்டு பெய்த பருவ மழையில் அணை நிரம்பி காணப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து கடும் வெயில் காரணமாக நிலவிய வறட்சியால் அணையில் நீர் மட்டம் 'கிடு கிடு' என குறைந்தது. தற்போது அணை முழுவதும் தண்ணீர் இன்றி வறண்டு கிடக்கிறது. இதனால் விவசாயிகள் பெரும் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
இதனால் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தற்போது தென்மேற்கு பருவ மழையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.