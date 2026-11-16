மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மருத்துவ பரிசோதனை முகாம்

UPDATED : நவ 15, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:14 PM
கள்ளக்குறிச்சி: சிறப்பு மருத்துவ பரிசோதனை முகாமில் 48 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மாவட்ட மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் நடந்த முகாமிற்கு, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை அலுவலர் அந்தோணிராஜ் தலைமை தாங்கினார்.
அரசு எலும்பு முறிவு டாக்டர் மோகன்ராஜ், காது, மூக்கு, தொண்டை டாக்டர் வாசவி, மனநல டாக்டர் காயத்ரி, கண் டாக்டர் பிருந்தா, முடநீக்கியல் டாக்டர் பிரபாகரன் உள்ளிட்ட மருத்துவக் குழுவினர் மாற்றுத்திறனாளிகளை பரிசோதித்தனர்.
அதில் தகுதி வாய்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் 48 பேருக்கு யு.டி.ஐ.டி., பதிவெண்ணுடன் கூடிய தேசிய மாற்றுத் திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை மற்றும் மருத்துவ சான்று வழங்கப்பட்டது. 12 பேருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் இல்லை என சான்றளிக்கப்பட்டது