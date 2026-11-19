/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மனநலம் பாதித்தவர் இறப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 05:03 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:00 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் மனநலம் காப்பகத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நபர் சிறுநீர பாதிப்பால் உயிரிழந்தார்.
திருச்சி மாவட்டம், காளவாய்ப்பட்டியை சேர்ந்தவர் வீரப்பன் மகன் நந்தகுமார்,42; கடந்த 10 வருடங்களுக்கு முன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நந்தகுமார் பிப்., மாதத்தில் இருந்து நீலமங்கலம் பகுதியில் சுற்றித்திரிந்துள்ளார். தொடர்ந்து, கடந்த பிப்., 25ம் தேதியில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சி மருத்துவக்கல்லுாரியில் உள்ள மனநல காப்பகத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன் நந்தகுமாருக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்காக சிகிச்சை பெற்று வந்த நந்தகுமார் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் இறந்தார்.
புகாரின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.