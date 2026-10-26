மினி சரக்கு வேன் கவிழ்ந்து விபத்து: 13 பேர் காயம்

UPDATED : அக் 13, 2026 09:20 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:37 PM
கள்ளக்குறிச்சி: வரஞ்சரம் அருகே மனி சரக்கு வேன் கவிழ்ந்த விபத்தில் 3 வயது சிறுவன் உட்பட 13 பேர் காயமடைந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த நின்னையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கணேசன் மகன் அஜித்குமார், 26; டிரைவர். இவர், நேற்று மதியம் 1:00 மணியளவில் மினி சரக்கு வேனில் 13 பேருடன் முடியனுாரில் நடந்த துக்க நிகழ்ச்சிக்குச் சென்றார்.
கள்ளக்குறிச்சி – கூத்தக்குடி சாலையில், முடியனுார் அருகே சென்ற போது சாலையின் குறுக்கே வந்த கன்றுகுட்டி மீது மோதாமல் இருக்க அஜித்குமார் பிரேக் அடித்துள்ளார்.
இதில், கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன், சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில், நின்னையூர் கிராமத்தை சேர்ந்த பூவால், 47; சரண்யா, 32; குகன் அமுதன், 3; சரோஜா, 55; உட்பட 13 பேர் காயமடைந்தனர். அனைவரும் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர்.
விபத்து குறித்து வரஞ்சரம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.