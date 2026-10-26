நீரில் மூழ்கிய ஈரியூர் தரைப்பாலம் அமைச்சர், கலெக்டர் ஆய்வு
நீரில் மூழ்கிய ஈரியூர் தரைப்பாலம் அமைச்சர், கலெக்டர் ஆய்வு
ADDED : அக் 25, 2026 08:52 PM
கள்ளக்குறிச்சி: ஈரியூர் தரைப்பாலம் நீரில் மூழ்கியதால் பொதுமக்கள் சாலையை கடந்து செல்ல முடியாமல் சிரமமடைந்தனர்.
வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி வலுப்பெற்றதன் காரணமாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திலும் பரவலாக மழை பெய்தது. 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த தொடர் மழையால் சின்னசேலம் அடுத்த ஈரியூர் கிராமத்தில் உள்ள ஓடை நிரம்பியது.
மேலும் ஓடையில் இருந்து உபரி நீர் வெளியேறியதால் ஈரியூர் – மாங்குளம் சாலையில் உள்ள தரைப்பாலம் மூழ்கியது.
இதனால் ஈரியூர் கிராமத்தில் இருந்து சிறுபாக்கம், மாங்குளம், புக்கிரவாரி, பெருமங்கலம் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்குச் செல்ல முடியாமல் பொதுமக்கள் சிரமம் அடைந்தனர். ஒரு சிலர் ஆபத்தை உணராமல் தண்ணீரில் இறங்கி சாலையை கடந்து சென்றனர்.
அதேபோல், விருகாவூர் மற்றும் புக்கிரவாரி கிராமங்களில் பெய்த பலத்த மழையால் தாழ்வாக இருந்த வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தது. வீட்டிற்குள் புகுந்த தண்ணீரை அப்புறப்படுத்த முடியாமல் பொதுமக்கள் சிரமமடைந்ததால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் வன்னி அரசு, கலெக்டர் பத்மஜா, அருள்விக்னேஷ் எம்.எல்.ஏ., டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, ஆர்.டி.ஓ., முருகன் மற்றும் அதிகாரிகள் தண்ணீரில் மூழ்கிய தரைப்பாலம் மற்றும் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்து, மீட்பு பணிகளை துரிதப்படுத்தினர்.