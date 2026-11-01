அரசு மருத்துவமனையில் காணாமல் போன நகை உரியவரிடம் ஒப்படைப்பு
அரசு மருத்துவமனையில் காணாமல் போன நகை உரியவரிடம் ஒப்படைப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:09 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் காணாமல் போன நகை உரியவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
உளுந்துார்பேட்டை, தெய்வீகன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சுப்ரமணியன் மனைவி செல்வராணி, 61; இவர் கடந்த 28ம் தேதி உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் எக்ஸ்ரே எடுக்கச் சென்றார்.
அப்போது அவர் அணிந்திருந்த ஒன்றரை சவரன் நகையை கழற்றி பையில் வைத்து விட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்தார். வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது, பையில் இருந்த நகை காணவில்லை.
இதுகுறித்து செல்வராணி உளுந்துார்பேட்டை போலீசில் புகார் அளித்தார்.
அதன் பேரில் குற்றுப்பிரிவு சப் இன்ஸ்பெக்டர் பன்னீர்செல்வம், மணிகண்ட பெருமாள் மற்றும் போலீசார் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
இதற்கிடையே நகைகளை பாதுகாப்பாக எடுத்து வைத்த மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த ஒரு ஊழியர் உளுந்துார்பேட்டை சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜசேகரிடம் ஒப்படைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து செல்வராணியிடம் நகைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டது.