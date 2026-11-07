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பஸ்நிலையத்தில் தவறவிட்ட பர்ஸ் உரியவரிடம் ஒப்படைப்பு
பஸ்நிலையத்தில் தவறவிட்ட பர்ஸ் உரியவரிடம் ஒப்படைப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 02:17 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் பஸ் நிலையத்தில் பெண் தவற விட்ட மணிபர்சை போலீசார் மீட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
சங்கராபுரம் பஸ் நிலையத்தில் இன்று (நவ.,7) காலை தீபாவளியை முன்னிட்டு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு சாலையில் கிடந்த மணி பர்சை பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த ஏட்டு ராபர்ட்ஜான் எடுத்து அதனை திறந்து பார்த்தபோது 7,000 ரூபாய், ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு, பேங்க் பாஸ் புத்தகம் ஆகியவை இருந்தது.
இது குறித்து பர்சை தவற விட்ட சங்கராபுரம் அடுத்த பூட்டை கிராமத்தை சேர்ந்த ரிஸ்வான் என்பவரிடம் சங்கராபுரம் இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுரளி ஒப்படைத்தார்.