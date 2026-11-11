பெண் கலெக்டருக்கு எம்.எல்.ஏ., ஆபாச மெசேஜ்? சி.பி.சி.ஐ.டி.,–சி.பி.ஐ., விசாரணை தேவை
பெண் கலெக்டருக்கு எம்.எல்.ஏ., ஆபாச மெசேஜ்? சி.பி.சி.ஐ.டி.,–சி.பி.ஐ., விசாரணை தேவை
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பெண் கலெக்டருக்கு, ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பியது தொடர்பாக எம்.எல்.ஏ., மீது வழக்கு பதிந்து சி.பி.சி.ஐ.டி., அல்லது சி.பி.ஐ., விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தி.மு.க.,வினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக தி.மு.க., தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் வசந்தம் கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ., தலைமையில் மலையரசன் எம்.பி., வசந்தவேலு எம்.எல்.ஏ., உள்ளிட்டோர் எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் இடம் புகார் மனு அளித்தனர்.
பின்னர் வசந்தம் கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ., நிருபர்களிடம் கூறியதாவது; கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பெண் கலெக்டர் பத்மஜாவிற்கு, த.வெ.க., அருள்விக்னேஷ் எம்.எல்.ஏ., ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பியதாக இரண்டு நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. இந்த ஆட்சியில் கலெக்டருக்கே பாதுகாப்பு இல்லை. தி.மு.க., உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் தான் அவதுாறு பரப்புகின்றனர் என்று எம்.எல்.ஏ., கூறி வருகிறார். நீங்கள் எது செய்தாலும் தி.மு.க., தான் காரணமா.
ஆளுங்கட்சி எம்.எல்.ஏ., என்பதால் உண்மையை ஆராய முடியாது. இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து சி.பி.சி.ஐ.டி., அல்லது சி.பி.ஐ., விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும். கலெக்டர் புகார் அளித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறுவது நடக்க கூடிய விஷயமா. ஆளுங்கட்சி எம்.எல்.ஏ., மீது புகார் அளித்தால், அவர் இந்த மாநிலத்தில் இருக்க முடியுமா.
தப்பு செய்தவர்கள் நிச்சயமாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும். இது தொடர்பாக தி.மு.க., எம்.பி., கனிமொழி, மகளிர் ஆணையத்திலும், கள்ளக்குறிச்சி எம்.பி., மலையரசன் டெல்லியில் புகார் அளிக்க உள்ளனர். கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., மீது அவதுாறு பரப்ப வேண்டிய வேலை தி.மு.க.,வுக்கு கிடையாது. நீங்கள் தவறு செய்திருந்தால், அதற்கான தண்டனையை அனுபவித்தாக வேண்டும்.
இதுபோன்று இருட்டில் இருந்து செய்பவர்களின் முகம் தோலுரித்து காட்டப்பட வேண்டும். உங்களுடைய கையாலாகாத திறனை காட்டுவதற்கு எங்களை காரணம் காட்ட வேண்டாம். இச்சம்பவம் தொடர்பான உண்மை தன்மையை அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., வை கண்டித்து தி.மு.க., சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்படும்.
கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலைய அருகே மனை பிரிவுகள் இருப்பது எந்த வகையிலும் குற்றமில்லை. அதில் ஏதேனும் தவறு நடந்திருந்தது தெரிந்தால் வருமான வரித்துறை, லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம். பஸ் நிலையத்தில் அடிப்படை வசதி இல்லை என்றால் அது தொடர்பாக ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுங்கள்.
ராத்திரியில் மற்ற வேலைகளை பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு, மக்கள் பணியை பாருங்கள். எங்கள் மீது என்ன வழக்கு போட்டாலும் அதை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். ஆறு மணிக்கு மேல் செய்யும் வேலைகள் எல்லாம் நிறுத்திவிட்டு, சரியாக இல்லை என்றால் நானே களத்தில் இறங்கி நேரடியாக கையும் களவுமாக பிடிப்பேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.