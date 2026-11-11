புதிய பஸ் நிலைய அடிப்படை வசதி தொடர்பாக எம்.எல்.ஏ., திடீர் ஆய்வு
புதிய பஸ் நிலைய அடிப்படை வசதி தொடர்பாக எம்.எல்.ஏ., திடீர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 10, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:13 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையத்தில் பயணிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பாக எம்.எல்.ஏ., திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
கள்ளக்குறிச்சி, ஏமப்பேர் ரவுண்டானா அருகே நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.16.21 கோடி மதிப்பில் புதிதாக புறநகர் பஸ் நிலையம் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டப்பட்டு திறப்பு விழா காணப்பட்டு தற்போது பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் புதிய பஸ் நிலையத்தில் பயணிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பாக அருள்விக்னேஷ் எம்.எல்.ஏ., நேற்று திடீரென ஆய்வு செய்தார்.
அதில் பஸ் நிலைய நடைபாதைகளில் பயணிகளின் இருக்கைகள் முறையாக அமைக்காதது, கடைகளின் கழிவு நீர் வெளிவேறுவதற்கான வடிகால் வசதி, கட்டண கழிப்பிடம் வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு பஸ் நிலையத்தின் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்து ஆய்வு செய்தார். மேலும், பஸ் நிலையத்தில் அடிப்படை வசதிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தினார். ஆய்வின் போது நகராட்சி பொறியாளர் சுமதி, துப்புறவு ஆய்வாளர் சையத்காதர், நகரமைப்பு ஆய்வாளர் அமலின்சுகுணா, உதவி பொறியாளர் முருகன், வருவாய் ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் உட்பட அலுவலர்கள் பலர் உடனிருந்தனர்.