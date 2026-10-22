மாவட்டத்தில் முன்மாதிரி பேரூராட்சி மணலுார்பேட்டை: சேர்மன் பெருமிதம்
மாவட்டத்தில் முன்மாதிரி பேரூராட்சி மணலுார்பேட்டை: சேர்மன் பெருமிதம்
UPDATED : அக் 17, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:55 PM
முன்னாள் அமைச்சர் ஏ.வ.வேலு, வசந்தம் கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ., வழிகாட்டுதலுடன் மணலுார்பேட்டை பேரூராட்சி புதுப் பொலிவு பெற்றுள்ளது என பேரூராட்சி சேர்மன் ரேவதி ஜெய்கணேஷ் கூறினார்.
இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:
முன்னாள் அமைச்சர் ஏ.வ.வேலு தலைமையில், வசந்தம் கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ.,வின் தனி கவனத்தால் அவரது வழிகாட்டுதலுடன் மணலுார்பேட்டை பேரூராட்சிக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டு வளர்ச்சிப் பணித் திட்டங்கள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக 39 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் சமுதாய கூடம் சீரமைப்பு பணி, 1.24 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய பேரூராட்சி அலுவலகம், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய விரிவாக்கம் 1.22 கோடி ரூபாய். 22 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிய நூலகம், ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் சுற்றுச்சுவர் கட்டுமானம், 4 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பேரூராட்சியின் பெரும்பாலான சாலைகள் தார் சாலைகளாக மேம்படுத்தப்பட்டது. கழிவுநீர் கால்வாய் மேம்பாட்டுப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
அனைவருக்கும் சுகாதாரமான தடையற்ற குடிநீர் வழங்க வசதியாக தென்பெண்ணையாற்றில் திறந்த வெளி கிணறு விரிவுபடுத்தப்பட்ட குடிநீர் குழாய் பதிப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
பேரூராட்சி மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றி வைப்பதுடன் அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் முழுமையாக மக்களை சென்றடையும் வகையில் பேரூராட்சி நிர்வாகம் திறம்பட செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
இதற்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருக்கும் எம்.எல்.ஏ., வசந்தம் கார்த்திகேயன், பேரூராட்சி உதவி இயக்குநர், செயல் அலுவலர், பேரூராட்சி துணை சேர்மன் மற்றும் உறுப்பினர்களின் ஒட்டுமொத்த ஆதரவும் அரவணைப்புமே மாவட்டத்தின் முன்மாதிரி பேரூராட்சியாக உள்ளது.
இவ்வாறு பேரூராட்சி சேர்மன் ரேவதி ஜெய்கணேஷ் கூறினார்.