நீர்நிலை குட்டைகளால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம்: விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நடவடிக்கை தேவை
நீர்நிலை குட்டைகளால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம்: விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : நவ 03, 2026 05:24 AM
ADDED : நவ 03, 2026 04:17 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நீர் நிலைகளில் தேங்கியுள்ள குட்டைகளில் சிறுவர்கள், இளைஞர்கள் ஆபத்தை உணராமல் குளிப்பதால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்கவிழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் அணைகள், ஏரிகள், குளம் மற்றும் ஆறுகளில் உள்ள தடுப்பணைகள் நிரம்பி வழிந்து காணப்படும். நீர் நிலைகளில் தேங்கியுள்ள தண்ணீரில் இளைஞர்கள், மாணவர்கள், சிறுவர்கள் ஆர்வமாக குளிக்கின்றனர்.
அப்போது, சில நேரங்களில் எதிர்பாராத விதமாக நீரில் மூழ்கி இறக்கும் சம்பவங்கள் ஆண்டுதோறும் நிகழ்ந்து வருகிறது. மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீர் நிலைகளில் குளிக்கும் போது சிறுவர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் சில இளைஞர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி இறந்து போகும் சம்பவம் தொடர்ந்து நடக்கிறது.
மாவட்டத்தில் தற்போது வடகிழக்கு பருவ மழை துவங்கி அவ்வப்போது பெய்து வருவதால் நீர் நிலைகளில் தண்ணீர் தேங்க துவங்கியுள்ளது. கிராமப்புறங்களில் உள்ள சிறுவர்கள் நீர் நிலைகளில் ஆபத்தை உணராமல் பாதுகாப்பற்ற முறையில் குளிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக குளம், ஏரிகளில் சேறும் சகதியும் அதிகம் நிரம்பி உள்ளது. அத்தகைய நீர் நிலைகளில் சிறுவர்கள் உயரமான இடங்களில் குதித்து நீந்தி விளையாடி மகிழ்கின்றனர்.
குறிப்பாக 10 வயதிற்கும் குறைவான சிறுவர்கள் பாதுகாப்பின்றி குளிக்கின்றனர். அதிகளவு ஆழம், பாறை இடுக்கு, சேறும் சகதியும் மிகுந்த பகுதியில் குளிக்கும்போது, எதிர்பாராவிதமாக சிறுவர்கள் தண்ணீரில் உள்ள சகதிகள், பாறை இடுக்கில் சிக்கி உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. ஒரே நேரத்தில் இரண்டு, மூன்று சிறுவர் சிறுமிகள் நீரில் மூழ்கி இறக்கும் துயர சம்பவங்களும் நிகழ்கிறது.
இதனைத் தடுக்க நீர் நிலைகளில் குளிப்பதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து, பள்ளி, கல்லுாரிகளில் மாவட்ட நிர்வாகம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பெற்றோர்களும் தங்களது பிள்ளைகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து, எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும்.
கடந்த காலங்களில் நீர் நிலைகளில் குளிப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் தொடர்பாக போலீஸ், வருவாய் துறை, பொதுப்பணித்துறை, ஊரக வளர்ச்சி துறை மூலம் ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் விழிப்புணர்வு படங்கள் மற்றும் வாசகங்கள் அடங்கிய எச்சரிக்கை பலகை வைக்கப்பட்டது. அதேபோல் இந்தாண்டும் விழிப்புணர்வு எச்சரிக்கை பலகை அமைக்க வேண்டும்.