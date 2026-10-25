/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/கள்ளக்குறிச்சியில் 3,555 குழந்தைகளுக்கு தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கல்
கள்ளக்குறிச்சியில் 3,555 குழந்தைகளுக்கு தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கல்
கள்ளக்குறிச்சியில் 3,555 குழந்தைகளுக்கு தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கல்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:11 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:06 PM
அ நிறம் | அளவு
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இதுவரை 3,555 குழந்தைகளுக்கு தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தில் மோதிரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:
தமிழகத்தில் கடந்த ஜூன் 22ம் தேதி முதல், அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த 1,688 குழந்தைகள், திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த 1,867 குழந்தைகள் என மொத்தம் 3,555 குழந்தைகளுக்கு தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.