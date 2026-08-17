தாய்பால் வார விழா

ADDED : ஆக 14, 2026 07:34 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி லயன்ஸ் சங்கம் சார்பில் தாய்பால் வாரம் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் இயந்திரம் வழங்கும் விழா நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி நகர்புற அரசு ஆரம்ப சுகதார நிலையத்தில் நடந்த விழாவிற்கு, லயன்ஸ் சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் நேரு தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் கண்ணன், பொருளாளர் வினோத் முன்னிலை வகித்தனர். முன்னாள் லயன்ஸ் சங்க ஆளுநர் திருநாராயணன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார்.
விழாவில், நகர்ப்புற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவர் மீனாகுமாரி குழந்தைகளுக்கு தாய்பால் கொடுப்பதின் அவசியம், அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து கர்ப்பிணி மற்றும் தாய்மார்களுக்கு எடுத்துரைத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து கர்ப்பிணி மற்றும் தாய்மார்களுக்கு லயன்ஸ் சங்கம் சார்பில் பழங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.
மேலும், நகர்ப்புற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதிக்கான இயந்திரத்தையும் வழங்கினர்.
லயன்ஸ் சங்க நிர்வாகிகள் நடராஜன், ராஜா, ராஜேந்திரன், சதிஷ்குமார், சுகாதார மேற்பார்வையாளர் ரவி, சுந்தர்பாபு, பாலா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.