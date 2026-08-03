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உலகளந்த பெருமாள் கோவிலில் கோ ரதத்தில் தாயார் புறப்பாடு
உலகளந்த பெருமாள் கோவிலில் கோ ரதத்தில் தாயார் புறப்பாடு
ADDED : ஆக 03, 2026 05:05 AM
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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் உலகளந்த பெருமாள் கோவில் ஆடிமாத மூன்றாம் வெள்ளிக் கிழமையை முன்னிட்டு தாயார் கோ ரதத்தில் எழுந்தருளினார்.
நிகழ்வையொட்டி, நேற்று முன்தினம் காலை 6:00 மணிக்கு மூலவர் பெருமாள் விஸ்வரூப தரிசனம், 8:30 மணி வரை நித்திய பூஜைகள், 9:00 மணிக்கு புஷ்பவல்லி தாயார், தேகளீச பெருமாள், விஷ்ணு துர்க்கைக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம் நடந்தது.
மாலை 6:00 மணிக்கு புஷ்பவல்லி தாயார் சிறப்பு அலங்காரத்தில் கோ ரதத்தில் எழுந்தருளி தாயார் சன்னதியை வலம் வந்தார். மூலஸ்தானம் எழுந்தருளி சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தது.
ஜீயர் தேகளீச ராமானுஜாச்சாரியார் உத்தரவின் பேரில், தேவஸ்தான ஏஜன்ட் கோலாகலன் மேற்பார்வையில் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது. திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.