கொலை செய்யப்பட்ட டிரைவர் உடல் விவசாய கிணற்றில் இருந்து மீட்பு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே பயங்கரம்
கொலை செய்யப்பட்ட டிரைவர் உடல் விவசாய கிணற்றில் இருந்து மீட்பு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே பயங்கரம்
ADDED : அக் 27, 2026 08:02 PM
மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே ஆட்டோ டிரைவர் கொலை செய்யப்பட்டு கிணற்றில் வீசப்பட்ட சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் அடுத்த ரங்கப்பனுார் ஊராட்சியில் குறவன் பாதையில் இன்று (அக்.,27) காலை ரத்தக்கரை அதிகமாக இருப்பதை அப்பகுதி மக்கள் வட பொன்பரப்பி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
அதன் பேரில், திருக்கோவிலுார் டி.எஸ்.பி., பார்த்திபன், வடபொன்பரப்பி இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தி மற்றும் போலீசார் காலை 10:00 மணியளவில் நேரில் சென்று பார்வையிட்டனர். அப்போது ரத்தக்கறை இருந்த பகுதியில் இருந்து சிறிது துாரத்தில் உள்ள விவசாய கிணறு வரை இருந்ததால் போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து சங்கராபுரம் தீயணைப்பு நிலையத்தினர் உதவியுடன் கிணற்றில் இருந்த நீரை 11:00 மணி முதல் பிற்பகல் 2:00 மணி வரை இறைத்து பார்த்தபோது, தார்ப்பாயில் சுற்றப்பட்டு கற்கள் கட்டப்பட்டிருந்த நிலையில் காயங்களுடன் ஆண் உடல் இருந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
தகவல் அறிந்த எஸ்.பி.. ஷஹ்னாஸ் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து கொலை சம்பவம் குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டார்.
விசாரணையில் கொலை செய்யப்பட்ட நபர் புதுப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராஜமாணிக்கம் மகன் ரமேஷ், 45; ஆட்டோ டிரைவர் என தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து வடபொன்பரப்பி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து ரமேஷ் கொலை செய்யப்பட்டதற்கான காரணம், கொலை செய்த நபர் யார் என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.