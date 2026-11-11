உளுந்துார்பேட்டை அருகே வாலிபர் மர்ம சாவு

UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
நவ. 10–: உளுந்துார்பேட்டை அருகே மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம் பவழங்குடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோவிந்தன் மகன் ராகுல், 21; இவர், சென்னையில் வெல்டிங் வேலை செய்து வந்தார்.
தீபாவளி பண்டிகைக்காக சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்தார்.
நேற்று முன்தினம் பைக்கில் வீட்டைவிட்டு வெளியே சென்றவர், வெகுநேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை.
இந்நிலையில், நேற்று காலை 6:00 மணியளவில் உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த மேப்புலியூர் ஏரி அருகே மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார்.
உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் ராகுல் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
ராகுலின் உறவினர்கள், ராகுல் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் எனக் கூறி போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது.
இது குறித்து சந்தேக இறப்பாக வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.