﻿ பெயர் பலகைகள் உடைப்பு மர்ம நபர்கள் அட்டகாசம்

ADDED : செப் 28, 2026 09:47 AM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை நகராட்சி தெரு பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள பெயர் பலகைகளை மர்ம நபர்கள் உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளனர்.
உளுந்துார்பேட்டை நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் தெருவை குறிப்பிடும் வகையில் பெயர் பலகைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
அண்ணா தெரு, கலைஞர் தெரு, எம்.ஜி.ஆர்., தெரு என பல்வேறு தெருக்களுக்கு பெயர் பலகைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்நிலையில் அந்தப் பெயர் பலகைகளில் பலவற்றை மர்ம நபர்கள் உடைத்து சேதப்படுத்தியதோடு அறிவிப்பு பலகையில் எழுதப்பட்டிருந்த பெயர்களையும் அழித்துள்ளனர்.
இதனால் வெளியூர் மற்றும் பொதுமக்கள் குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு செல்ல முடியாமலும், எந்த தெரு பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் என தெரியாமல் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.
எனவே நகராட்சி நிர்வாகம் பெயர் பலகைகளை உடைத்து சேதப்படுத்திய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும், சேதமடைந்த பெயர் பலகைகளை அகற்றிவிட்டு புதிய பெயர் பலகைகளை முறையாக அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.