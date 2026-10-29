/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/தேசிய நெடுஞ்சாலை பள்ளங்களால் ஆபத்து
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:18 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் சேலம் –உளுந்துார்பேட்டை நான்கு வழி தேசிய நெடுஞ்சாலை பள்ளம் படுகுழியுமாக மாறியிருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் பாதிப்படைகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த தச்சூர் பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை நடுவே தொடர் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு உள்ளது. இதில் மழைக் காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் சாலையில் உள்ள பள்ளங்கள் தெரியாமல் இரவு நேரங்களில் இவ்வழியாக செல்லும் இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் இந்த திடீர் பள்ளத்தால் பிரேக் போட்டு தங்களின் வாகனத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் விபத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
எனவே நெடுஞ்சாலை நடுவே ஏற்பட்டுள்ள ஆபத்தான பள்ளங்களை உடனடியாக சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.