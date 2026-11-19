தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டி வாணவரெட்டி பள்ளி மாணவி தேர்வு
தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டி வாணவரெட்டி பள்ளி மாணவி தேர்வு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:12 PM
கள்ளக்குறிச்சி: பள்ளி மாணவிகளுக்கான தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டிக்கு வாணவரெட்டி அரசு பள்ளி மாணவி தேர்வாகியுள்ளார்.
தேசிய அளவிலான போட்டியில் தகுதி பெற்றுள்ள மாணவிக்கு கல்வி துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகம் சார்பில் பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய பள்ளிகள் விளையாட்டு குழுமம் சார்பில் ஈரோட்டில் தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டிக்கு பள்ளி மாணவிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இதில் கள்ளக்குறிச்சி உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 120க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவிகள் பங்கேற்றனர். இதில் 17 வயதுக்கு உட்பட்ட 56 கிலோவிற்கு கீழ் உள்ள எடைபிரிவில் கராத்தே போட்டியில் பங்கேற்ற கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் வாணவரெட்டி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி சிந்து, முதலிடம் பிடித்து தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார்.
தேசிய அளவிலான போட்டியில் தகுதி பெற்று பங்கேற்கவுள்ள அரசு பள்ளி மாணவி சிந்துவிற்கு சி.இ.ஓ., கார்த்திகா, டி.இ.ஓ., ஜோதிமணி, மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மோகன் செல்வம், பள்ளி தலைமையாசிரியர் பாரதியார் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பலர் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.