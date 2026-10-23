சுங்க கட்டணம் செலுத்தாததால் புதிய அரசு பஸ்சுகள் தடுத்து நிறுத்தம் உளுந்துார்பேட்டை டோல்கேட்டில் திடீர் பரபரப்பு

சுங்க கட்டணம் செலுத்தாததால் புதிய அரசு பஸ்சுகள் தடுத்து நிறுத்தம் உளுந்துார்பேட்டை டோல்கேட்டில் திடீர் பரபரப்பு
சுங்க கட்டணம் செலுத்தாததால் புதிய அரசு பஸ்சுகள் தடுத்து நிறுத்தம் உளுந்துார்பேட்டை டோல்கேட்டில் திடீர் பரபரப்பு
ADDED : செப் 24, 2026 08:01 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை டோல்கேட்டில் சுங்க கட்டணம் செலுத்தாத புதிய அரசு பஸ்சுகளை டோல்கேட் ஊழியர்கள் தடுத்து நிறுத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழக முதல்வர் விஜய் வரும் 2ம் தேதி சென்னையில் புதிய அரசு பஸ்சுகளை சென்னையில் கொடியசைத்து துவக்கி வைக்க உள்ளார். இதற்காக சேலத்தில் இருந்து த.வெ.க., கட்சி நிறத்தில் உள்ள 20 புதிய பஸ்கள் சென்னைக்கு எடுத்து சென்றனர்.
நேற்று மாலை 4 மணியளவில் உளுந்துார்பேட்டை டோல்கேட் பகுதிக்கு சென்றபோது, டோல்கேட் ஊழியர்கள் புதிய பஸ்களுக்கு சுங்க கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என கூறி பஸ்சை நிறுத்தினர். பஸ் டிரைவர்களோ சுங்க கட்டணம் செலுத்த முடியாது என மறுத்து விட்டனர். இதனால் ஊழியர்களும் வழியை திறந்துவிடவில்லை.
இதனால் ஆவேசமடைந்த பஸ் டிரைவர்கள், டோல்கேட் பகுதியில் உள்ள சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கும் 6 வழி தட பாதைகளிலும் பஸ்சை நிறுத்தி டோல்கேட் ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போதும் சுங்க கட்டண வழி பாதையை திறந்து விடாததால், புதிய பஸ்சுகளில் டிரைவர்கள் ஏர் ஹாரன் அடித்து சத்தத்தை எழுப்பி தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பின்னர் டோல்கேட் ஊழியர்கள், அரசு பஸ் டிரைவர்கள் உயர் அதிகாரிகளுடன் பேசியதை தொடர்ந்து 10 நிமிடங்களுக்கு பிறகு வழிகள் திறந்து விடப்பட்டது.
அதன் பின்னர் புதிய அரசு பஸ்கள் சுங்க கட்டணமின்றி புறப்பட்டு சென்றன.
இச்சம்பவத்தால் டோல்கேட் பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.